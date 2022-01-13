У Путина продолжают агрессивную дипломатию и заявили о «военных вариантах» насчет Украины

Министр иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину разные специалисты предлагают применить военные варианты «на случай ухудшения обстановки вокруг Украины».

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Российский чиновник, несмотря на это, заявил, что сейчас нужно дать шанс дипломатическому урегулированию ситуации.

- Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии, - сказал Рябков. - В голову власти Украины могут прийти немыслимые вещи, нужно положить этому конец.

Напомним, Россия требует, чтобы НАТО прекратило военную помощь Украине и отозвало своих инструкторов.