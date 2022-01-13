Украинский суд вынес приговор командиру спецподразделения боевиков «ДНР» – разбирательство длилось четыре года и еще не закончилось

Суд по материалам контрразведки СБУ приговорил к 8 годам заключения командира спецподразделения боевиков на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленник обеспечивал личную охрану главарей ОРДЛО и их российских «кураторов». Кроме того, он сопровождал перемещение военной техники вражеских группировок для участия в боевых действиях против сил Антитеррористической операции. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в 2017 году при попытке въезда в Украину с территории РФ.

Осужденным является житель Одессы, который в 2014 году выехал в Донецк и добровольно присоединился к рядам террористов «ДНР». Там он входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили «руководителем разведки», а затем командиром вражеской группировки.

Суд признал злоумышленника виновным в участии в террористической организации. Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Напомним, ранее суд заочно приговорил троих боевиков «Л/ДНР» к тюремному сроку, их объявили в розыск.