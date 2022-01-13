В МИД России допускают, что разместят военную инфраструктуру возле США – на Кубе и в Венесуэле

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что не исключено, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности Россия может разместить военную инфраструктуру на Кубе и Венесуэле.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- Я не хочу ничего ни подтверждать, (…) ни исключать, – говорит Рябков о возможности таких действий РФ. В американской стилистике опциональность политики – внешней, военной – это краеугольный камень (...) обеспечения мощного влияния этой страны в мире.

- (Все) зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался, в частности, и на эту тему: какие могут быть меры, например, по линии российского Военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и усиления военного нажима на нас.... Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться, - подчеркнул дипломат из МИД России.

Напомним, Россия требует, чтобы НАТО прекратило военную помощь Украине и отозвало своих инструкторов.