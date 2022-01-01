Российские спецслужбы готовят провокацию против своих военных, чтобы обвинить в инциденте Украину, – разведка

Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям. По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доказано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсоставы оперативной группы войск РФ). Распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не приходились, но было отмечено готовность личного состава «по первой команде» выполнять задания по назначению», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

Напомним, как заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации по отношению к Украине.