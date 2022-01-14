К масштабной хакерской атаке на сайты украинских органов власти может быть причастна Россия, – аналитики

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявили, что крупной кибератаке на сайте украинских органов власти может быть причастна Россия.

Об этом говорится в заявлении Центра.

«Такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешняя связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев», – говорится в сообшении.

В Центре стратегических коммуникаций и инфорбезопасности отметили, что на русский след указывает и хронология распространения новости.

Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были «сливные бачки». А дальше ее активно распространили уже российские издания:

– 04:04 – «Бойтесь»: хакеры взломали сайт Министерства образования Украины» (alternatio.org); – 04:14 – «Бойтесь»: на сайте украинского министерства появились угрозы жителям» (ria.ru); – 05:00 – «Хакеры взломали сайт министерства образования Украины» (echo.msk.ru); – 05:03 – «Ждите худшего»: Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы» (life.ru).

И уже утром новость подхватили и украинские медиа.

Скрыть «русский след» должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и других исторических земель. Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой. И противоречия по трактовке некоторых событий в Польше и Украине создают определенные проблемы для современного сотрудничества двух государств в ряде сфер.

Этот фактор и пытаются использовать российские спецслужбы, рассчитывающие максимально обострить противоречия для блокирования украинско-польского сотрудничества и международной изоляции Украины.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктор Жора на брифинге рассказал, что во время масштабной кибератаки, которая произошла в ночь на 14 января, пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти. Часть из них уже возобновила работу, передает «Громадське».

Он назвал ночную кибератаку одной из самых мощных за последние четыре года. По словам Жоры, часть сайтов власти отключили для предотвращения распространения кибератаки.

Пока правоохранители собирают доказательства, анализируют файлы, чтобы понять всю цепочку реализации атаки. Сейчас новых атак не фиксируют.

«Как только мы убедимся, что в системе отсутствуют посторонние, там нет вредоносного программного кода — работа сайтов будет возобновлена», — сказал Жора.

Кроме того, он отметил, что атака произошла на ресурсы, где публикуют открытую информацию, а персональные данные хранятся в государственных реестрах. В настоящее время у Госслужбы спецсвязи нет информации о том, что данные в реестрах повреждены или произошла их утечка.

Кроме того, не работают сайты судебных реестров. Специалисты проверяют, не вносили ли туда фейковые решения.

Виктор Жора также сказал, что хакерские атаки на Украину продолжаются с 2014 года, и эту атаку «можно связывать с фактом постоянной агрессии». В то же время, в Госслужбе отказываются заявлять о том, что за кибератакой может стоять Россия: мол, сказать о причастности любой стороны можно будет только после завершения расследования.

«Никаких конкретных обвинений я и мои коллеги пока не можем высказать», — отметил Жора.

Напомним, как в 2020 году хакеры взломали сайт Нацполиции и размещали фейки о смертельном ДТП, гибели американских военных и прочее.