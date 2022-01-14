Бывший «замминистра информации «ДНР» остался без меры пресечения и сбежал из Киева в ОРДЛО

Владимир Пряхин Бывший «замминистра информации» так называемой «ДНР» Владимир Пряхин оказался без меры пресечения и сбежал на оккупированную территорию.

Об этом сообщает Liga.net.

Как известно, Владимира Пряхина сотрудники СБУ задержали в Киеве в феврале 2021 года. По приезду в столицу он сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур. В августе прошлого года в суд направили обвинительное заключение в отношении Пряхина.

Как пишет «Медийная инициатива за права человека», в суд 12 января явилась защитница Пряхина Светлана Новицкая. Отсутствие своего подзащитного она объяснила тем, что он сейчас находится на временно оккупированной территории, якобы потому что у него там больная мать.

– Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он поехал ее забрать, но она отказалась уезжать, – сказала адвокат Пряхина.

На вопрос судьи, собирается ли обвиняемый приезжать в суд, адвокат ответила утвердительно. Следующее заседание должно состояться 18 марта.

Прокурор отметил, что это первая неявка Пряхина в суд, и попросил отложить разбирательство до 18 марта.

«При этом прокурор подчеркнул, что у Пряхина не было меры пресечения», – говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора журналистам пояснили, что срок действия меры пресечения Пряхину в виде ночного домашнего ареста закончился 18 октября 2021 года.

«Ходатайство о его продлении было подано прокурором в суд еще 6 октября 2021 года, однако заседание, назначенное на 7 октября, не состоялось из-за неявки адвоката. А следующее – 18 октября 2021 года – не состоялось в связи с пребыванием на больничном председательствующего судьи и еще одного судьи – в отпуске. Срок действия предварительного решения закончился, поэтому обвиняемый с 19 октября 2021 года остался без меры пресечения. При этом очередное подготовительное заседание было назначено судом только на 12 января 2022 года», – сказано в ответе ОГП на запрос.

Там говорят, что прокурор еще 25 октября 2021 подал ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, однако оно до сих пор не рассмотрено.

В случае неявки обвиняемого на следующее судебное заседание 18 марта без уважительных причин прокурором будет подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия СБУ, подозреваемый «занимал должность» у боевиков с 2014 по 2016 год. Он публично призывал украинцев к поддержке боевиков, пропагандировал интеграцию оккупированных территорий в Россию и агитировал голосовать за такую инициативу на псевдовыборах.

Пряхин вернулся на подконтрольную Украине территорию через Россию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве он начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Прокуратура, по информации ОГП, изначально просила суд выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как в Мариуполе неизвестные расстреляли боевика «ДНР», которого суд отпустил под домашний арест.