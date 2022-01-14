«Намерены создать панические настроения»: В СБУ призвали граждан сохранять спокойствие в связи с увеличением сообщений о псевдоминированиях

В Службе безопасности Украины в связи с искусственным ростом количества сообщений о псевдоминировании объектов социальной инфраструктуры призвали граждан сохранять спокойствие.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, НацПола и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а их цель - создать напряжение и панические настроения в обществе», – говорится в обращении СБУ.

В спецслужбе отметили, что сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество ясно это осознавало.

«Призываем граждан сохранять спокойствие. И отдельно обращаемся к СМИ с просьбой тщательно проверять подобную информацию, чтобы со своей стороны не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций».

«Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений».

Как известно, уже в течение нескольких дней подряд поступают сообщения о «заминированиях» в Николаеве. Первое поступило 9 января, в нем говорилось о том, что якобы произойдет взрыв на катке на Соборной площади.

10 января неизвестный сообщил о минировании гимназии № 31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии № 31, и если ему не выплатят три миллиона рублей, то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения - сообщение о заминировании оказалось ложным. Последующие дни также поступали подобные сообщения, которые в итоге не подтверждались.