Россия готовит на Донбассе провокацию «под чужим флагом», чтобы найти повод для атаки на Украину, – американская разведка

Россия готовится к проведению спецоперации на Донбассе под чужим флагом, чтобы создать повод для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует CNN.

Разведка США располагает информацией, указывающей на то, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения этой спецоперации.

Соединенные Штаты также имеют доказательства того, что Россия научила боевиков на Донбассе ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа.

– Наша разведка получила информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения, - сказал Салливан.

По его словам, подобный сценарий Россия использовала в 2014 году. Сейчас она постарается его повторить.

– Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они снова готовят этот спектакль. И у нас, и у администрации будут дополнительные подробности, о которых мы расскажем через 24 часа, - подытожил он.

Напомним, как в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Также напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.

7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.