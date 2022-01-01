В оккупированной Горловке произошла утечка аммиака – в разведке считают, что РФ может использовать это как повод для нового вторжения

Российская оккупационная администрация на Донбассе потеряла контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР полагают, что техногенная катастрофа, допущенная действиями оккупантов, может стать предлогом для расширения вооруженной агрессии РФ против Украины

«Российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, завозимыми на временно оккупированные территории Украины. Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства», – заявляют в ГУР.

По их данным, 14 января в оккупированную Горловку на ПАО Концерн Стирол доставили емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности началась утечка в воздух ядовитых веществ

«Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, Командование вооруженных сил России в декабре увеличило поставки боевой техники и вооружения на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях.