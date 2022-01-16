«Подтвердить поддержку суверенитета»: Министр иностранных дел Канады собирается посетить Украину на следующей неделе

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на следующей неделе посетит Украину на фоне повышенной угрозы вторжения российских войск в страну.

Об этом пишет cbc.ca.

В офисе Джоли сообщили, что шестидневная поездка должна «подтвердить непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать основанный на правилах международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев», - сообщила Джоли

Джоли планирует встретиться в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.

Также ожидается, что она посетит канадские войска, дислоцированные на Украине, чтобы поддержать местных военных.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский 11 января провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.