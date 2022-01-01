На Николаевщине простились со старшим солдатом Кучеренко, погибшим на Донбассе

В селе Новолазаревка Казанковской поселковой объединенной территориальной громады 14 января похоронили старшего солдата Виктора Кучеренко.

Об этом сообщили в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Напомним, что Кучеренко погиб 11 января от пули снайпера, во время обстрела боевиками украинских позиций в районе поселка Новотошковское Луганской области. Ему было 28 лет, он служил в 17-й отдельной танковой бригаде имени Константина Пестушко.

На Донбассе Виктор служил в 2016-2017 годах в Национальной гвардии и в 2021 году служить по контракту к 17-ю бригаду.

В родном селе на прощание с воином пришло более 100 человек, родственники, односельчане, представители местных властей и руководство областного военкомата. Погибшего героя провожали в последний путь с военными почестями.