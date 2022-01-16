«Дух людей крепче перекрытий Донецкого аэропорта»: Зеленский призвал помнить подвиг «киборгов»

В воскресенье, 16 января, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта. Он отметил, что своим бесстрашием и несокрушимостью «киборги» показали всем, что бороться за свою землю нужно до конца.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«День памяти защитников Донецкого аэропорта День «киборгов», которые выстояли, несмотря ни на что. День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАПа», – написал Президент.

По словам Зеленского, «киборги» показали всем – за свою землю нужно бороться до конца.

Он призвал украинцев помнить героев.

Донецкий аэропорт – место, где происходили одни из самых ожесточенных боев за время российско-украинской войны на Донбассе.

Защитники Украины держали оборону 242 дня – с 26 мая 2014-го по 22 января 2015-го. За стойкость и мужество их прозвали «киборгами». По официальным данным, в ДАПе погибли более 200 военных, отмечает Институт нацпамяти.