У Путина продолжают нагнетать ситуацию вокруг Украины – Песков стал говорить о «наступательном вооружении»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать гарантии неразвертывания в Украине наступательного вооружения России.

Об этом сообщает «РБК».

Песков дал интервью CNN, оно выйдет в эфир в воскресенье. По данным Bloomberg, в интервью он сказал:

- Мы не будем говорить, что не станем размещать никаких наступательных вооружений на территории Украины (цитату приводит Bloomberg).

После этого СМИ стали, ссылаясь на эти слова, публиковать материалы о том, что пресс-секретарь президента РФ не исключил возможность развертывания войск в Украине.

В ответ на уточняющий вопрос о том, действительно ли у России есть такие планы, Песков сказал: «Это их слова. Смотрите контекст».

В том же интервью CNN, отрывок которого опубликовала газета The Hill, пресс-секретарь президента РФ указал на чрезмерную напряженность на российско-украинской границе.

- Это автоматически создает много проблем, что крайне опасно для нашего контингента, - сказал Песков.

По его словам, разрядку ситуации может гарантировать только подписание договоров о стратегической безопасности, проекты которых Москва предложила Вашингтону и НАТО.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным ранее заверил его, что Соединенные Штаты не будут размещать ударные наступательные вооружения в Украине.

Напомним, ранее в МИД России допускали, что разместят военную инфраструктуру возле США.