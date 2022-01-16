Все улики указывают, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия, – Минцифры

16 января Министерство цифровой трансформации заявило, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

Об этом сообщается на сайте ведомства

«По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве. Чаще всего кибервойска России работают против США и Украины, пытаясь с помощью технологий пошатнуть политическую ситуацию. Последняя кибератака – одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая продолжается с 2014 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ее цель – не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев.

«Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о «сливе» персональных данных украинцев…Поэтому призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах», - добавили в сообщении.

В министерстве отметили, что Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжают расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти.

Минцифры также отмечают, что «Дія» не хранит персональные данные украинцев, а все они размещены «в соответствующих реестрах, которые надежно защищены». Приложение является только «мостом» между информацией из госреестров и пользователем.

Напомним, как в ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть. В частности, не открывались сайты МИД, Министерства аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Дії, Судова влада и другие.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявили, что крупной кибератаке на сайте украинских органов власти может быть причастна Россия.

Также сообщалось, что СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты Украины. Было атаковано более 70 веб-ресурсов, но утечки данных не было.

На это все у Путина заявили, что не имеют «никакого отношения» к кибератаке на Украину.