На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего

В зоне проведения ООС в результате действий боевиков 16 января один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Пострадавший военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

16 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – в сторону Катериновки вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на семь часов утра, 17 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что 11 января в зоне проведения ООС в результате обстрела противника погиб военнослужащий из Николаевской области – старший солдат Виктор Кучеренко.