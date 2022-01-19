С помощью «Джавелинов» можно уничтожить семь российских танков за 36 секунд, - Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал, что украинские военные на учениях отработали уничтожение танков противника с помощью ПТРК «Javelin».

Об этом Залужный сказал в интервью «Укринформу».

Отметим, что пуск «Javelin» могут выполнять по навесной траектории, чтобы кумулятивный снаряд попал в крышу танка.

- В том, что касается испытания «Javelin» – нам было интересно на это смотреть, особенно после широкой рекламы со стороны Российской Федерации относительно наличия «крышной» защиты от этих систем. Мы спроектировали такую защиту и провели стрельбы. Результаты были отличными, но совсем печальными для российских танкистов. Для российских танков на сегодняшний день не существует никакой защиты или препятствий, которые не мог бы преодолеть «Javelin».

- Хочу сказать, что перед этим мы провели свои учения, достаточно открыто – мы ни от кого не закрывались и пригласили довольно широкую аудиторию. На глазах журналистов группа людей, подъехавших к месту учений на обычном грузовике, за 36 секунд уничтожили колонну танков. Семь танков в 36 секунд. Собравшиеся даже не сразу поняли, что и как произошло, - говорит Залужный.

Он говорит, что у ВСУ есть достаточно средств борьбы с бронетехникой противника.

- Враг также должен хорошо понять: у нас достаточно противотанковых средств, в том числе – отечественного производства, которые показывают себя очень хорошо. До этого мы получили достаточную материально-техническую помощь в виде тех же «Javelin». Скажу так – всем хватит, - отметил Залужный.

Напомним, ранее на полигоне вблизи Николаева отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelin.