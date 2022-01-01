На Закарпатье сгорела деревянная церковь, настоятель говорит о поджоге

В селе Старая Стужица Ужгородского района утром 18 января сгорела деревянная Свято-Николаевская церковь.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

О пожаре сообщили в 5:50. Спустя час удалось локализовать возгорание на площади 100 кв.м и в 8:10 – окончательно его ликвидировать. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания.

«Как сообщил настоятель храма Виктор Петрик, рассматривается одна из версий – поджог. Пожар начался с входной двери», - сообщили в Мукачевской православной епархии.

Напомним, ранее в Хмельницкой области сгорела деревянная церковь.