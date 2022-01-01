США предложили РФ дипломатическое решение ситуации с Украиной – иначе будут санкции

США предлагают России дипломатическое решение ситуации вокруг Украины, иначе РФ столкнется с экономическими санкциями.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Украинская правда.

- Государственный секретарь Блинкен еще раз подчеркнет, что США готовы к дипломатическому разрешению ситуации, а иначе России придется решать, хотят ли они встретиться с серьезными экономическими последствиями (со стороны США), - сказала Псаки.

В Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

- Президент Путин создал этот кризис, собрав 100 тысяч российских солдат вдоль украинских границ. Включая российские военные корпуса, прибывшие в Беларусь для совместных учений. Поэтому наша позиция – это чрезвычайно опасная ситуация. Мы достигли такого уровня напряжения, что Россия готова в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину, - говорит Псаки.

Напомним, 19 января в Украину прилетит госсекретарь США Энтони Блинкен, у него запланирована встреча с Президентом Владимиром Зеленским.