«Если нам потребуется принять решение с целью усиления защиты, мы это сделаем», – Пентагон о военной помощи для Украины

Пентагон отслеживает развитие ситуации вокруг Украины и готов оказать большую поддержку ВСУ для усиления их оборонных возможностей, однако не планирует размещать дополнительных американских военных на украинской территории.

Об этом заявил во вторник во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства США Джон Кирби, передает «Укринформ».

– Мы будем продолжать отслеживать ситуацию на местах, и если нам потребуется принять решение с целью усиления защиты, мы это сделаем, - подчеркнул представитель Минобороны США.

По его словам, Пентагон в дальнейшем наблюдает многочисленное присутствие российских войск в западной части РФ вокруг восточной и северо-восточной границы Украины. Это, подчеркнул Кирби, вызывает озабоченность, поскольку указывает на нежелание россиян содействовать деэскалации.

Он отметил, что Соединенные Штаты «продолжат искать способы помочь Украине защитить себя», в том числе путем предоставления «дополнительной поддержки» в сфере безопасности.

Он напомнил, что в Украине сейчас находятся на ротационной основе инструкторы Национальной гвардии штата Флорида, которые обеспечивают консультативную помощь украинским коллегам. Кирби подчеркнул, что эта миссия продолжит свою работу.

В то же время, по его словам, «пока нет планов по размещению дополнительных сил на ротационной основе в Украине, и [нет] никаких изменений в том, чем занимается Национальная гвардия Флориды на местах».

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.

7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.