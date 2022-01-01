Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибыл в Киев с официальным визитом.

Как сообщили в посольстве США, визит проходит в поддержку широких дипломатических мер с европейскими союзниками и партнерами относительно единого подхода в преодолении угрозы, которую Россия представляет для Украины, и общих усилий по поощрению России выбрать путь дипломатии и деэскалации в интересах безопасности и стабильности.

Госсекретарь Блинкен должен встретитmся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Также он встретится с работниками посольства США в Украине.

20 января Госсекретарь Блинкен отправится в Берлин, чтобы обсудить недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины. Госсекретарь встретится с министром иностранных дел Анналеной Бербок, после чего состоится встреча с четверкой ведущих трансатлантических партнеров США. 21 января также Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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10:21 Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 19 января, проведут совместную пресс-конференцию в Киеве, сообщает Государственный департамент США.

Как отмечается в публичном расписании Блинкена на 19 января, в 10:45 госсекретарь проведет встречу с сотрудниками посольства США в Киеве. В 12:30 Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 14:00 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а в 15:30 запланирована совместная пресс-конференция с главой МИД Украины.

09:39 В посольстве США сообщили о прибытии Госсекретаря и опубликовали видео с аэропорта.

Как известно, США и НАТО готовы встретиться с Россией и призывают Кремль к деэскалации агрессии против Украины

Напомним, что в начале января 2022 года Зеленский провел телефонный разговор с президентом США - обсудили реформы, деолигархизацию и недопущение эскалации на Донбассе. Накануне разговора с Владимиром Зеленским, президент США Байден провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, Байден призвал Путина снизить напряженность в отношениях с Украиной и пообещал «решительный ответ» в противном случае.

Также отметим, что в Женеве 10 января начались переговоры делегаций США и России в рамках двустороннего форума о стратегической стабильности. Главная тема переговоров – выдвинутые в декабре Россией требования так называемых гарантий безопасности.