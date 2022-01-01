Экс-«прокурор» Крыма Поклонская, которую Путин назначил послом в Кабо-Верде, «по личным обстоятельствам» не будет вступать в должность

Бывший «прокурор» оккупированного Крыма и экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, назначенная российским послом в Кабо-Верде, заявила, что по личным обстоятельствам не сможет вступить в должность.

Об этом сообщает ТАСС.

– Нет, не планирую, — цитирует издание Поклонскую.

По её словам, «изменились личные обстоятельства».

Поклонская добавила, что «готова на любую должность, где она будет полезна государству».

Напомним, президент РФ Путин отправил Поклонскую послом в африканскую страну указом от 13 октября. Наталья Поклонская - бывший украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупантов в 2014 году, стала «прокурором» полуострова, а позже была выбрана в Госдуму РФ.

В свою очередь в МИД Украины отреагировали на назначение находящейся в розыске Поклонской послом РФ в Кабо-Верде, заявив, что «спрятаться не получится даже в Африке».

Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения. Ей вменяют часть 4 статьи 28, часть 1 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или же захват государственной власти), часть 4 статьи 28, часть 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), часть 1 статьи 111 (государственная измена), часть 1 статьи 255 (создание преступного сообщества или преступной организации, а также руководство и участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас она находится под санкциями в Украине, ЕС, США, Канаде и Японии.