Депутаты Госдумы просят Путина признать террористические «ДНР» и «ЛНР»

В России депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину о необходимости признания террористических «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщает «Украинская правда».

Авторы назвали этот шаг «обоснованным и морально оправданным». По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты «этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик». Это также поможет «укреплению мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих государств».

Кроме того, депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с «ДНР» и «ЛНР» для «создания правовой основы межгосударственных отношений».

Обращение подписано 11 депутатами от КПРФ, в том числе руководителем фракции Геннадием Зюгановым, его заместителем Николаем Коломейцевым и первым заместителем председателя Госдумы Иваном Мельниковым.

Напомним, ранее американская разведка сообщила, что Россия готовит на Донбассе провокацию «под чужим флагом», чтобы найти повод для атаки на Украину.