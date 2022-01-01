Президент Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за России: «Сейчас нападают не на нашу землю, а на ваши нервы»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по теме возможного вторжения России, он призвал не паниковать.

Видео Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что война идет уже 8 лет и риск продолжения агрессии существует все это время. По его словам, риск российской агрессии не стал выше, но возрос ажиотаж вокруг этого риска.

- Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное ощущение тревоги. А также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса – ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам… Один повод для паники – если после 8 лет войны мы будет поддаваться панике, снимать со счетов деньги и сметать все с полок, - заявил Зеленский.

Он призвал иностранных партнеров не говорить абстрактными словами о реакции на агрессию РФ, а назвать конкретные санкции, которые могут применить к Москве.

- Украина не хочет войны. Но Украина должна быть всегда готовой к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, - отметил Президент. – У нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия… Мы знаем про все возможные угрозы и понимаем все наши возможные действия в ответ.

Президент отметил, что делается все для решения вопроса дипломатическим путем.