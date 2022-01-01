«Это будет катастрофа»: Байден пригрозил России невозможностью использовать доллар в случае вторжения в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что в случае решения Кремля о полномасштабном вторжении в Украину Россию ожидает «катастрофа».

Об этом он заявил в среду, во время пресс-конференции по итогам года своего пребывания во главе США, сообщает « Укринформ».

– Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется (в Украину, – ред.), и это зависит от того, что она сделает, - сказал Байден.

Он отметил, что «небольшое вторжение» со стороны России приведет к меньшей реакции. Однако, по его словам, если РФ прибегнет к наступлению, которое она может реализовать с текущим количеством сил вдоль украинской границы, это будет катастрофой для России. В частности, российские банки не смогут совершать сделки с долларами. Кроме того, Байден дал понять, что США не исключают введение ограничений против энергетического сектора РФ.

– Все говорят о том, что Россия контролирует поставки энергоносителей, потребляемых Европой. И что? То, что они (русские, – ред.) зарабатывают, составляет около 45% от их экономики. Поэтому я не думаю, что речь идет об улице с односторонним движением, - подчеркнул Байден.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что США, а также союзники и партнеры «готовы выставить серьезную цену и (создать, – ред.) значительные последствия для РФ и российской экономики». Параллельно в ответ на агрессию РФ будут усилены союзники по НАТО на восточном фланге, а также увеличена оборонная поддержка Украины.

– Я уже отправил украинцам современную технику, оборонное оборудование на сумму свыше 600 миллионов долларов, - отметил Байден.

Он отметил, что это существенно повысит стоимость для России в плане физических потерь при вторжении.

Следовательно, отметил президент США, Россия имеет четкий выбор: либо деэскалация и дипломатия, либо конфронтация и последствия.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.

7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.