США ввели санкции против Тараса Козака и нардепа-уроженца Николаева

США ввели финансовые санкции против четырех граждан Украины – народных депутатов разных созывов.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

Тарас Козак Олег Волошин

По его словам, эти депутаты содействуют России. В список попали:

1. Тарас Козак – ОПЗЖ, ближайший соратник кума Путина Виктора Медведчука.

2. Олег Волошин – ОПЗЖ, уроженец Николаева.

3. Владимир Олейник – экс-нардеп от БЮТ и Партии регионов. Ранее создал и возглавил депутатскую группу «За мир и стабильность», которая выступила за возобновление отношений с Россией.

4. Владимир Сивкович – экс-нардеп от Партии регионов. В 2010 году был вице-премьером в правительстве Николая Азарова, курировал силовой блок. В 2010-2014 годах был заместителем секретаря СНБО. Сивкович является кумом нардепа от «Европейской солидарности» Николая Княжицкого.

Напомним, ранее США ввели санкции против бывшего замглавы администрации Януковича – Андрея Портнова.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и наложил санкции на телеканалы 112, «ZIK» и «NewsOne» и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Козак является формальным владельцем этих каналов, его и ТВ-каналы связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.