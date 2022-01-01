«Любое нарушение границ Украины военными РФ повлечет жесткий ответ США», - Госдеп

Любое пересечение российскими военными украинской границы повлечет за собой жесткий скоординированный ответ США, их союзников и партнеров.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщает «Лига.net».

Блинкен отвечал на вопрос по мотивам вчерашнего высказывания президента США Джо Байдена, которое вызвало недопонимание. Байден сказал, что Россия понесет ответственность, если вторгнется в Украину, но это будет зависеть от того, будет ли это локальная операция или что-то еще. Это прозвучало, как если бы США «разрешили» России «небольшое вторжение» в Украину. В Белом доме уже дали соответствующие разъяснения.

- Мы очень четко даем понять: любое пересечение российскими военными украинской границы и осуществление новых актов агрессии против Украины повлечет за собой быстрый, жесткий, единый ответ со стороны США, наших союзников и партнеров, - сказал Блинкен.

Он напомнил о множестве соответствующих заявлений G7, НАТО, Евросоюза.

- Мы также на основе своего опыта знаем, что Россия имеет в своем арсенале инструменты, подразумевающие не только прямые военные действия – это дестабилизация, гибридные атаки и другие, - отметил госсекретарь США.

Он пояснил, что США, их союзники и партнеры обсудили все возможные сценарии, которые может попытаться реализовать Россия для возобновления той или иной формы агрессии против Украины, дестабилизации или других действий.