На Донбассе за сутки боевики пять раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 20 января, в зоне проведения ООС со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений. Из них четыре нарушения режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В сторону Опытного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Катериновки враг вел огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

Недалеко от Марьинки противник обстреливал позиции украинских войск из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на семь часов утра, 21 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Отметим, что до этого несколько дней в зоне ООС не фиксировали нарушений режима прекращения огня.

Напомним, что депутаты Госдумы просят Путина признать террористические «ДНР» и «ЛНР».