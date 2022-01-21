Россия в январе перебросила в ОРДЛО танки, артиллерийские установки, боеприпасы и горючее

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в январе россияне отвезли на оккупированные территории украинского востока несколько танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение, боеприпасы для артиллерийских систем и минометов, а также горючее.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook .

Указано, что командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК свыше 7 тысяч тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы , в том числе для артиллерийских систем и минометов

Кроме того, по данным украинских разведчиков, для комплектования личным составом подразделений противника осуществляется активный набор наемников, которые направляются на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.

Для этого на территории РФ развернута «сеть вербовочных центров».

Напомним, что командование вооруженных сил России в декабре увеличило поставки боевой техники и вооружения на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях.