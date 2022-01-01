Задержанного в Италии украинского режиссера отпустили под домашний арест

В Италии отпустили под домашний арест украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука.
Об этом в Facebook сообщила его мать Ирина Лавренчук.
Напомним, ранее Лавренчука по запросу РФ задержали в Неаполе и поместили под стражу. Россия требует экстрадиции Лавренчука. РФ обвиняет Лавренчука, который с 1998 по 2014 год жил, учился и работал в Москве, в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Лавренчук заочно арестован в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере, но не разглашают деталей.
«Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться – он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку. Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ… Но это только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени», - отметила мать режиссера.