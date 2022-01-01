Задержанного в Италии украинского режиссера отпустили под домашний арест

В Италии отпустили под домашний арест украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука.

Об этом в Facebook сообщила его мать Ирина Лавренчук.

Напомним, ранее Лавренчука по запросу РФ задержали в Неаполе и поместили под стражу. Россия требует экстрадиции Лавренчука. РФ обвиняет Лавренчука, который с 1998 по 2014 год жил, учился и работал в Москве, в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Лавренчук заочно арестован в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере, но не разглашают деталей.