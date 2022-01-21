«Элемент гибридной агрессии»: Сообщения о псевдозаминированиях объектов инфраструктуры Украины поступают из РФ и «ЛДНР»

Сообщения о якобы заминировании по всей стране поступают с территории Российской Федерации и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ни одно из сообщений с начала 2022 года не подтвердилось.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

«Начало 2022 стало настоящим испытанием не только для правоохранительных органов, которые немедленно реагируют на все такие сообщения, но и для учеников, родителей и педагогических коллективов образовательных учреждений. Только с начала 2022 года поступило 339 сообщений о заминировании, из них 306 сообщений поступило по электронной почте, 27 – по телефону и 6 – лично или по почте. И это половина всех сообщений, полученных за весь 2021 год», – говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что правоохранители реагировали на все уведомления о минировании. Всего проверено – 3 183 объекта. Несмотря на то, что ни одно из таких сообщений не было правдивым, органы полиции реагируют на каждую информацию и вместе с соответствующими администрациями проводят проверку.

«Сегодня мы можем уверенно констатировать: серия псевдозаминирований — не что иное, как элемент гибридной агрессии и спланированная информационная операция. Цель этого информационного терроризма – держать украинцев в напряжении и внушить неуверенность в собственной безопасности, и сделать это не столько террористическим актом, сколько возможностью, что подобное может произойти. Поэтому главное – сохранять спокойствие».

Кроме того, в ведомстве отметили, что псевдосообщения о заминировании поступают с временно неподконтрольной территории Украины или Российской Федерации. В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности согласно статье 259 УКУ наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

«И последнее. Мы подчеркиваем, что все сообщения о заминировании оказались ложными. Просим вас, особенно родителей школьников, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие», – подытожили в Департаменте.

Как известно, уже в течение нескольких дней подряд поступают сообщения о «заминированиях» в Николаеве. Первое поступило 9 января, в нем говорилось о том, что якобы произойдет взрыв на катке на Соборной площади.

10 января неизвестный сообщил о минировании гимназии № 31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии № 31, и если ему не выплатят три миллиона рублей, то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения - сообщение о заминировании оказалось ложным. Последующие дни также поступали подобные сообщения, которые в итоге не подтверждались.

В Николаеве ряд школ решили с 18 января перейти на дистанционную форму обучения в связи с участившимися сообщениями о заминировании учреждений.