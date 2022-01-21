Страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер»

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 21 января выступили с заявлением в поддержку Украины, отметив, что получили необходимые разрешения от США на отправку оружия и оперативно доставят его в Украину.

Об этом сообщили в Минобороны Эстонии.

- Сегодня Украина находится на переднем крае, отделяющем Европу от военного конфликта с Россией. Посмотрим правде в глаза – война в Украине продолжается, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору, - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

- Сегодня у нас есть все необходимые согласования от США для отправки оружия. Этим мы показываем, что поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония определенно является одной из таких стран, - добавил он.

Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва – зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.

«Страны Балтии продолжат сотрудничество для оперативной поставки оружия в Украину. Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется реально применять эти системы вооружений, и что Россия изменит свою агрессивную позицию», - говорится в сообщении.

Отметим, что и «Джавелин», и «Стингер» производятся в США. Это вооружение представляет угрозу для бронетехники и авиации противника.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с помощью «Джавелинов» можно уничтожить семь российских танков за 36 секунд.