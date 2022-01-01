Глава МИД Британии призвала РФ отступить от Украины, иначе Россия получит войну по примеру афганской и чеченской

Украина будет сопротивляться России в случае вторжения, и Кремль получит войну, сопоставимую с кампаниями в Афганистане или Чечне.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в сиднейском Lowy Institute, передает «Лига.net».

- Кремль не выучил уроки истории. Они мечтают восстановить Советский Союз или что-то наподобие большой России, - сказала она.

Трасс отметила, что Украина – гордая страна с длительной историей. Она неоднократно сталкивалась с вторжениями, начиная с монголо-татарского, пережила Голодомор, и уровень ее сопротивления высок. По словам министра, вторжение в Украину приведет к потере множества жизней. Поэтому она призывает президента России Владимира Путина воздержаться и отступить от Украины.

- Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение засосет в ужасное болото, которое мы знаем по советской войне в Афганистане или конфликту в Чечне, – сказала она.

Напомним, страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер».