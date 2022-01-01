Украина получит от США боевые вертолеты Ми-17

США передадут Украине боевые вертолеты Ми-17.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, пишет «РБК-Украина».

- Недавно мы сообщили Конгрессу о намерении поставить вертолеты Ми-17, поэтому я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию, - заявила Псаки.

Также во время брифинга Псаки отметила, что на следующей неделе США передадут письменный ответ России, в котором выразят беспокойство из-за действий Кремля.

О точном количестве вертолетов Псаки не сказала. Ранее ими планировали усилить Военно-воздушные силы Афганистана. Эти вертолеты были произведены в РФ, несколько афганских Ми-17 уже проходили ремонт на украинских предприятиях.

Напомним, страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер».