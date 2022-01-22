В зоне ООС сутки сохранялся режим тишины

За прошедшие сутки, 21 января, и по состоянию на семь часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Напомним, как 20 января в зоне проведения ООС со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали пять нарушений.