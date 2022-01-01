Зеленский ввел санкции против российских чиновников, компаний и австрийских архитекторов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против российских компаний, чиновников, а также и австрийского архитектурного бюро, построившего проект оперы в оккупированном Севастополе.

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса Президента Украины.

Под санкции попали 52 человека, среди них российские судьи, крымские чиновники, а также постпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе, бывший генпрокурор России Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев. Ограничения предусматривают блокирование активов и остановку финансовых операций, выводящих капитал за пределы Украины.

Список юридических лиц включает в себя 24 компании, у которых помимо блокировки активов и ограничения торговых операций будет отозвана лицензия на территории Украины. Речь, в частности, идет о «Ленморниипроекте», «Ленпромтранспроекте», «Согазе», «Сириус Проекте».

В одном перечне санкции применили против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и шестерых его работников, в том числе основателя Вольфа Прикса. Они разработали проект театра оперы и балета в оккупированном Севастополе для русской оккупационной администрации.

Напомним, как США ввели санкции против Тараса Козака и нардепа-уроженца Николаева – их обвинили в работе на ФСБ.