Президент Украины обсудил с главой Еврокомиссии усиление санкций против РФ и угрозу от «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен обсудил усиление санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины и поблагодарил главу Еврокомиссии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также четкую позицию относительно необходимости ужесточения санкций ЕС в отношении РФ.

Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен обсудили вызовы для европейской энергетической безопасности.

Речь также шла о подготовке к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором было договорено во время общения в ноябре.

Глава государства привлек внимание к угрозам Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск «Северного потока – 2».

Президент Украины поблагодарил Президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую Европейский Союз оказывает нашему государству.

Были обсуждены направления расширения дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны ЕС.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен договорились о поддержке регулярных контактов.

Напомним, как Сенат США провалил голосование за введение санкций против газопровода «Северный поток-2».