В Украину прибыла первая в этом году партия американской военной помощи

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь.

Об этом сообщили в посольстве США и в министерстве обороны Украины.

Эта помощь, включающая около 200 тысяч фунтов (90,7 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, что демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону.

«Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую ​​помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии. Как сообщил президент Байден президенту Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному», – подчеркнули в дипломатическом представительстве.

В посольстве также напомнили, что прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине безопасность на сумму более 650 миллионов долларов США, включая этот пакет помощи, и свыше 2,7 миллиарда долларов США безопасности в целом с 2014 года.

Напомним, что страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер».

Также сообщалось, что Украина получит от США боевые вертолеты Ми-17.