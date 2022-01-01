В Украину прибыла первая в этом году партия американской военной помощи

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь.
Об этом сообщили в посольстве США и в министерстве обороны Украины.
Эта помощь, включающая около 200 тысяч фунтов (90,7 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, что демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону.
«Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии. Как сообщил президент Байден президенту Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному», – подчеркнули в дипломатическом представительстве.
В посольстве также напомнили, что прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине безопасность на сумму более 650 миллионов долларов США, включая этот пакет помощи, и свыше 2,7 миллиарда долларов США безопасности в целом с 2014 года.
Напомним, что страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер».
Также сообщалось, что Украина получит от США боевые вертолеты Ми-17.