Командующий ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины – в МИДе потребовали объяснений

Кай-Ахим Шенбах Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины. В частности, по его словам, Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на его выступление на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

Он также отметил, что Украине, чтобы вступить в НАТО, необходимо соответствовать всем требованиям Альянса. Сейчас это невозможно из-за оккупации.

– Относительно того, что произошло в Украине. Крымский остров потерян и он никогда не вернется. Это факт, - сказал Шенбах.

Что касается Грузии, то ее членство в Альянсе Шенбах, почему-то считает неразумным, хотя «она соответствует всем критериям».

– Это не то же самое, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия отступила от них, - сказал глава ВМС.

При этом он отметил, что цель Путина - не «маленькая полоска украинской земли», а раскол Евросоюза и восстановление уважения, «которого он, вероятно, даже заслуживает».

– Россия старая страна, Россия важная страна... нам нужна Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией на наш взгляд... Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине, - сказал глава ВМС Германии.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили немецкому высокопоставленному чиновнику, что такие заявления категорически неприемлемы.

«Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы. Были особенно удивлены услышать сантимент господина Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превратился на гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, представляющий угрозу всему Черноморскому региону», – говорится в заявлении ведомства.

Также в МИДе отметили, что на территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела.

«Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти пределы грубо нарушены. Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые поднимают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе», – подытожили в министерстве.

После этих заявлений Шенбаху придется отчитываться перед генеральным инспектором немецких вооруженных сил Эберхардом Цорном, пишет Bild.

«Заявления по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального Министерства обороны», — заявил представитель Минобороны.

Напомним, как новый канцлер Германии Шольц упомянул Украину в новогоднем поздравлении и заявил, что «неприкосновенность границ исключительно важна».