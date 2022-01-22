Кулеба призвал Германию не поощрять Путина к новому нападению на Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не поощрять своими заявлениями и действиями новое нападение президента России Владимира Путина на Украину.

Об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что уровню украинско-германских отношений и текущей ситуации безопасности не отвечают: недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оружия, в частности из-за непредоставления на это разрешения третьим странам; колебания относительно отключения РФ от системы международных платежей SWIFT в случае вторжения; заявления о бесперспективности возвращения Крыма.

По его словам, сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России, для сдерживания РФ прилагаются огромные усилия.

«Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину», – заявил глава МИД.

Министр подчеркнул, что Украина благодарна Германии за поддержку, оказанную с 2014 года, и дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», – подытожил он.

Как известно, глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины. В частности, по его словам, Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Также издание The Wall Street Journal сообщало, что ФРН последовательно отказывается поставлять оружие Украине напрямую. По данным источников издания, Берлин также не разрешает эстонцам поставить в Украину артиллерийское оружие немецкого производства. Неназванные немецкие чиновники заявили, что тупиковая ситуация – это результат давней политики Германии по вопросу экспорта оружия в напряженные регионы.

А депутат бундестага Фридрих Мерц, который в скором времени станет председателем немецкого «Христианско-демократического союза», в интервью агентству dpa заявил, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей Swift нанесет ущерб Германии. Он сравнил отключение с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг», и призвал не вмешиваться в работу Swift, передает ZDF.