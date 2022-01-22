Советники «нормандской четверки» готовятся к обсуждению Донбасса, – СМИ

Советники лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждают встречу в Париже, чтобы поговорить об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на три информированных источника.

Официально объявить о встрече планируется в самое ближайшее время.

Местом встречи, по данным СМИ, будет столица Франции, где переговорщики, предположительно, соберутся во вторник, 25 января. Германию представит внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Россию и Украину — замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

В центре дискуссий будет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Москва настаивает на их выполнении Киевом, а также на том, чтобы украинские власти вели прямой диалог с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сторона заявляет, что согласна на переговоры только с Россией, поскольку именно она является стороной конфликта. При этом Киев не раз называл Минские соглашения устаревшими и указывал, что их необходимо пересмотреть.

Напомним, как ранее президент Владимир Зленеский заявил, что Украина готова к переговорам в «Нормандском формате» и хочет участия США в обсуждении вопроса конфликта на Донбассе.

Также 5 января глава ОП Ермак пообщался с представителями Франции и Германии накануне их визита в Москву.