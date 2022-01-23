С начала войны на Донбассе погибли 152 ребенка, в прошлом году от боевых действий пострадали 12 детей

В результате боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей в течение 2021 года погибли четверо детей, восемь ранены.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Война на Востоке Украины продолжает уносить жизни украинских детей. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в 2021 году от боевых действий пострадали 12 детей. Из них: 4 ребенка – погибли, 8 – получили ранения. За весь период конфликта зафиксировано 152 случая смерти детей», – рассказала Денисова.

Она подчеркнула, что ситуация на территориях, охваченных военными действиями, негативно влияет на права и интересы украинских детей.

По данным Министерства социальной политики Украины, к концу 2021 года такой статус получили 77 033 ребенка. Из них львиная доля – 99,8% получила такой статус из-за психологического насилия (76 937 детей).

В то же время оккупационные администрации на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей продолжают систематически и методично реализовывать мероприятия по формированию у населения обезображенного мировоззрения и проводят информационные кампании, оказывающие психологическое давление на детей и молодежь. Из-за еще несформированного сознания и недостаточности знаний молодое поколение больше подвергается влиянию недостоверной информации.

Эти мероприятия часто направлены на осуществление массовой милитаризации детей путем жестких манипуляций под видом образовательных и просветительских мероприятий.

Так, в конце 2021 года во временно оккупированном Луганске прошла конференция по вопросам патриотического воспитания, в результате которой правительство так называемой «ЛНР» утвердило программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на 2022-2024 годы.

Также представители оккупационных властей РФ с представителями «Русского дома» подписали документ «Стратегия популяризации русского языка и культуры среди молодежи в ближайшие два года». Таким образом, оккупационные власти РФ при поддержке представителей российских учебных заведений разрабатывают систему внедрения патриотического обучения для принудительного навязывания ложного патриотизма, а также предпринимают решительные действия по пропаганде идей «Русского мира» и настройке жителей ОРДЛО против Украины.

Напомним, что на Донбассе несовершеннолетних готовят к боевым действиям – открыто дело за вовлечение детей в военный конфликт.