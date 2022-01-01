Спутник зафиксировал около 100 тысяч российских военных недалеко от границы с Украиной

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждается, подтверждают информацию о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику недалеко от границы с Украиной.

Снимки сделала компания Maxar Technologies. На них, как пишет издание, заметно скопление военной техники и российских военных численностью около 100 тысяч. На фотографиях можно увидеть грузовики, танки и другую технику.

Журналист американского издания Newsmax Алекс Сальви сообщил, что войска располагаются в 13 километрах от границы с Украиной — недалеко от поселка Климово, а также в Клинце (в 30 километрах от границы с Украиной), в Ельне (в 135 километрах от границы с Украиной и в 130 километрах от границы с Беларусью) и в Погоново (в 165 километрах от границы с Украиной).

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh — Reuters (@Reuters) January 20, 2022

В начале недели расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российские войска находятся в 90 км от Киевской области — на территории Беларуси. Формально военные прибыли туда на учения.

Напомним, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляло, что в январе россияне отвезли на оккупированные территории украинского востока несколько танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение, боеприпасы для артиллерийских систем и минометов, а также горючее.

Также напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.

7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.