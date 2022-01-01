У Путина снова заговорили о «провокациях против российских граждан» на Донбассе и пригрозили, что «терпеть не будут»

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если Украина или западные страны «будут устраивать провокации в Донбассе против российских граждан, Россия не отнесется к этому с терпением».

Об этом сообщает РБК.

- Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Это только собаки тявкают. Волк он кусает, и все, — заявил дипломат.

По его словам, Киев и западные страны пытаются «прикрыть возможные провокации» со стороны Украины, обвиняя Россию в намерении вторгнуться.

- Как начальник Генерального штаба заявил, Россия на все провокации может ответить <...> и не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать, — рассказал Гаврилов.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что «нельзя исключать» возможные провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину. О каких именно провокациях речь, он тогда не уточнил.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.



7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.

В свою очередь, МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

А Президент США Джо Байден заявил, что в случае решения Кремля о полномасштабном вторжении в Украину Россию ожидает «катастрофа».