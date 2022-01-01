Из-за угрозы со стороны России из Украины эвакуируются сотрудники посольства США – решение согласовал Госдеп

Государственный департамент США принял решение разрешить выезд государственных служащих США с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

«Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что отданы одному из самых высоких приоритетов Государственного департамента – безопасности наших дипломатов и американского народа. Соединенные Штаты подчеркивают, что посольство США в Киеве остается открытым. Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее. Большинство консульских услуг будут предоставляться и в дальнейшем, хотя из-за ухудшения ситуации с COVID-19 посольство имеет ограниченные возможности в оформлении неиммиграционных виз», – говорится в сообщении.

Также в дипломатическом ведомстве заявили, что США продолжит поддерживать Украину.

«Мы подчеркиваем, что от России зависит, по какому пути мы пойдем. Соединенные Штаты постоянно говорят о двух путях, которые Россия может выбрать: диалог и дипломатия или эскалация и серьезные последствия. В то время как Соединенные Штаты продолжают идти по пути диалога и дипломатии, если Россия выберет эскалацию и серьезные последствия из-за значительных военных действий против Украины, нынешняя непредсказуемая ситуация с безопасностью, в частности вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и в контролируемой Россией Восточной Украине, может вдруг ухудшиться», – подытожили в посольстве.

На сайте Госдепа также сообщается о планах России начать военные действия против Украины, поэтому гражданам США настойчиво рекомендуют рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.

7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.