На Донбассе боевики за сутки 10 раз обстреливали украинские позиции – пострадал военнослужащий

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня, восемь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В направлении Водяного противник четыре раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Вблизи Попасной русские наемники два раза производили обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

В окрестностях Причепилевки противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате действий врага один военнослужащий получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Рубежи украинских подразделений остались прежними. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на семь часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что у Путина снова заговорили о «провокациях против российских граждан» на Донбассе и пригрозили, что «терпеть не будут».