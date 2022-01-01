Великобритания также эвакуирует из Украины своих дипломатов

Великобритания также решила эвакуировать из Украины своих дипломатов из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

«Некоторые сотрудники и иждивенцы посольства отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу», – говорится в сообщении.

По данным ВВС, конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины работающих в Киеве сотрудников вернется в Великобританию.

Как известно, Государственный департамент США принял решение разрешить выезд государственных служащих США с дипломатической миссии в Украине из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине.

В МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.

7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.

Позже Президент Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за России, заявив, что «сейчас нападают не на нашу землю, а на ваши нервы».