НАТО увеличивает свой контингент в Восточной Европе

Страны-члены НАТО направили дополнительные силы в Восточную Европу, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее.

Об это 24 января сообщили на сайте Североатлантического альянса.

«Я поздравляю союзников, которые придают дополнительные силы НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», – заявил генсек Йенс Столтенберг.

В частности, Дания отправляет к Балтийскому морю свой фрегат и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправления истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования.

Также отметим, что газета The New York Times 22 января сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а также корабли и самолеты в странах Балтии и Восточной Европы на фоне опасений, что Россия может начать вторжение в Украину.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.

7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.

Позже Президент Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за России, заявив, что «сейчас нападают не на нашу землю, а на ваши нервы».