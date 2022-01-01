«Российское вторжение»: Президент Зеленский собирает заседание СНБО - обсудят вопросы нацбезопасности

В Украине больше недели обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании и Австралии. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

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15:10 На странице СНБО в Facebook официально подтвердили, что созывают заседание в понедельник, 24 января, в 17:00. На заседании заслушают вопросы по мерам национальной безопасности.

«На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и так далее», - сказано в сообщении.

Ориентировочно в 18:30 состоится брифинг Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

14:50 Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь регионов Украины, включая Днепр, Одессу и Харьков. Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.

По его мнению, в этом случае Украина лишится всех основных военных и промышленных мощностей, включая выход к Черному морю.

«Россияне рассматривают разные варианты, но только Донецк и Луганск на востоке их не устроят. Они хотят ранить всю страну и из-за этой раны манипулировать по всей Украине», - подчеркнул Павлюк.

По его словам, РФ развернула 54 боевых тактических группы, включая 36 баллистических ракет средней дальности Искандер, некоторые из которых могут достичь Киева. Среди разных сценариев есть дата потенциального вторжения - это 20 февраля, когда в Пекине завершатся Олимпийские игры, а в Беларуси закончатся совместные с Россией военные учения на границе с Украиной.

14:47 Курс доллара в России поднялся выше 79,3 рублей.

Об этом сообщает «Новая газета».

Для американской валюты это максимум с ноября 2020 года. Цена евро возросла до 89 рублей. При этом, по данным на 14:00 по московскому времени, на Московской бирже американская валюта торгуется на отметке ₽78,98 (2% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽89,4 (1,74%).

14:40 Президент Владимир Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в СНБО. Что будут обсуждать, пока неизвестно.

14:37 Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на фоне угрозы вторжения России. Ее объем составит 1,2 млрд евро, первый транш на 600 млн евро могут перечислить в ближайшее время.

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.