«Российское вторжение»: Только четыре диппредставительства из 129 заявили об отъезде семей их работников из Украины

В Украине больше недели обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

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9:05 Спикер МИД Олег Николенко в своем Twitter сообщил, что в Украине из 129 дипломатических представительств только 4 заявили об отъезде членов семей персонала: США, Великобритании, Австралии и Германии. Другие, включая ЕС, ОБСЕ, СЕ, НАТО и ООН, не выражали намерения идти на такие преждевременные шаги.

8:59 Глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова» заявил, что РФ нагнетает и вбрасывает фейки с целью, чтобы склонить Украину к автономии отдельных районов временно оккупированных Луганской и Донецкой областей.

8:55 Военнослужащие одесской 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского провели учения по организации противовоздушной обороны на острове Змеиный. Зенитчики тренировались проводить развертывание установки ЗУ-23-2 и ПЗРК «Игла» и вести огонь по указанным целям.

8:45 Министр обороны Алексей Резников заявил в эфире программы «Свобода слова» заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину. Но при этом командование Вооруженных сил Украины прорабатывает все возможные риски и угрозы ситуации, в том числе сценарии худшего варианта, чтобы знать, как действовать в этих обстоятельствах.