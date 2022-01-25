Контрразведка СБУ разоблачила командира снайперов, которые вели обстрел в Донецком аэропорту, суд заочно дал ему девять лет тюрьмы

Контрразведка СБУ установила личность командира снайперского подразделения боевиков. Злоумышленник вместе со своими подчиненными вели прицельный огонь по военнослужащим сил антитеррористической операции.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлены факты его участия в боевых действиях против украинских защитников Донецкого аэропорта.

Кроме того, злоумышленник систематически собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины на востоке нашего государства. Полученные сведения передавал представителям спецслужб РФ.

Его «кураторов» интересовала информация о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск.

По данным следствия, боевиком является житель Донецкой области, который в январе 2015 добровольно присоединился к группировкам так называемой «ДНР». С тех пор активно участвовал в боевых действиях против сил АТО.

В настоящее время он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

По материалам контрразведки и следователей СБУ, суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, как ранее суд заочно приговорил троих боевиков «Л/ДНР» к тюремному сроку, их объявили в розыск.